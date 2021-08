Lorenzo Insigne ha detto no al City e allo zenit. Per il capitano del Napoli in questa sessione di mercato non sono mancate le offerte. Il campione d’Europa con la nazionale italiana si avvia alla scadenza del contratto ma nonostante tutto non ha voluto lasciare la sua Napoli.

Secondo quanto ha riportato il giornalista di Sky sport 24, Francesco Modugno in questo strano calciomercato, il capitano del Napoli ha ricevuto due importantissime offerte dal Manchester City e dallo Zenit.

“Lo Zenit era pronto a versare 30 milioni per Insigne e ingaggio raddoppiato, ma la prospettiva non interessava. Mi risultano anche discorsi con il Chelsea con l’inserimento nella trattativa di Bakayolo e Emerson Palmieri, con conguaglio economico, ma non quadravano conti e neanche volontà”.

Francesco Modugno ai microfoni di Sky sport ha poi aggiunto: “Chiaramente c’è anche l’Inter: anche lì, magari un conguaglio di soldi con la possibilità di inserire un calciatore. Il Napoli al momento a quelle cifre non ci arriva. Chissà se mai la chiacchierata con De Laurentiis se la farà, probabilmente Insigne auspicherebbe“, ha concluso il giornalista sottolineando che Lorenzo Insigne vuole incontrare Aurelio De Laurentiis e trovare un accordo alle giuste cifre per la permanenza nella sua Napoli.

LEGGI TUTTO SU INSIGNE