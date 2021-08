Ronaldo via dalla Juve, a Sky partono le critiche: “Non faceva tattica”

Cristiano Ronaldo lascia la Juve ed anche a Sky si comincia a criticare il portoghese del Manchester United. Tre anni dopo dall’annuncio di Ronaldo alla Juve è arrivato l’addio. In questo lasso di tempo i media hanno tirato fuori qualsiasi record, anche quelli più assurdi per osannare il Portoghese.

Dallo Skytech sullo scarpino alle critiche

“Sicuramente era un ottimo attaccante ma a quanto ne sappiamo non aveva fatto gruppo” dice Gianluca Di Marzio, collegato col salottino di speciale calciomercato su Sky. Il giornalista aggiunge: “Sul profilo tecnico non si discute. Ma magari i compagni non hanno fatto barricate per tenere Ronaldo perché era un individualista. Magari qualcuno si è accorto che a volte non partecipava alle sedute di tattica, per continuare a lavorare da solo in palestra“.

Insomma sembrano veramente lontani gli Skytech in cui si analizzava lo scarpino utilizzato da Ronaldo per segnare. Oppure in cui in maniera millimetrica si misurava l’altezza raggiunta dal portoghese per segnare i gol contro la Sampdoria. A Sky si dice apertamente che “tra Ronaldo via dalla Juve e Lukaku via dall’Inter ci ha sicuramente perso di più la società nerazzurra“.