Con il gol di ieri sera al Maradona contro il Venezia nella prima di campionato, il capitano Lorenzo Insigne si porta alle spalle di Antonio Juliano e Marek Hamsik tra i calciatori che hanno segnato almeno un gol in 10 campionati di serie A diversi. Antonio Juliano e Marek Hamsik sono a quota 11.

Si spera nel rinnovo del talento di Frattamaggiore per far si che diventi il calciatore con più reti segnate in più campionati giocati con la maglia azzurra.