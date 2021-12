Insigne carica il Napoli: “Ora dobbiamo rialzarci”

Lorenzo Insigne è vicino al Napoli dopo la sconfitta con lo Spezia, il capitano azzurro carica il gruppo in vista della sfida con la Juventus. La terza sconfitta consecutiva allo Stadio Maradona ha gettato nello sconforto i Napoli ed i suoi tifosi. La vittoria con il Milan aveva illuso tutti, pensando che il peggio era passato. Invece la bruttissima prestazione con lo Spezia ha fatto tornare i fantasmi del recente passato. Il Napoli ha perso nonostante lo Spezia non abbia mai tirato in porta, un dato che deve far riflettere ma che fa capire anche il momento degli azzurri.

Napoli: il messaggio di Insigne sui social

“Nessuno voleva perdere…nessuno vorrebbe ai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo!!” Questo il messaggio che Insigne ha voluto condividere sul proprio profilo instagram per dimostrare tutta la sua vicinanza alla squadra. Solo qualche giorno fa Insigne era stato criticato e le voci di mercato di certo non aiutano. Eppure Insigne continua a dimostrare tutto il proprio affetto verso la squadra e la città partenopea. Un gesto importante per un calciatore, chiamato a fare la differenza dentro e fuori dal terreno di gioco. Parole importanti sono arrivate anche da Aurelio De Laurentiis, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla squadra. Ora tocca al Napoli rialzarsi.