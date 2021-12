Lo Spezia vince senza mai calciare in porta: clamoroso dato, il Napoli rifletta

Lo Spezia batte il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona senza ma calciare in porta, sono i dati rilevati da OptaPaolo. Una statistica clamorosa che deve far riflettere Spalletti e la società. Il momento buio con i tanti infortunati ha sicuramente inciso, ma qualcosa sia è inceppato, sia in attacco che in difesa. Il Napoli continua a subire gol e segnare poco, troppo poco. Allo Spezia è bastato un autogol di Juan Jesus per riuscire a portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza. È vero al Napoli manca Osimhen, ma con lo Spezia potevano bastare anche Mertens e Petagna. Inoltre ci sono alcune scelte di Spalletti che non convincono, come sostituire Mertens a fine primo tempo, ma anche lasciare fuori Elmas, uno dei più in forma delle ultime settimane.

Napoli-Spezia: dati OptaPaolo

“Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Frastuono” scrive la pagina OptaPaolo. Un dato veramente clamoroso ed assurdo, che fa capire quanto il Napoli sia poco incisivo in attacco. Gli azzurri non sono riusciti a segnare nemmeno un gol allo Spezia, stessa cosa era accaduta anche contro l’Empoli.

Va bene la sfortuna, perché l’Empoli ha vinto con un rimpallo e lo Spezia con un autogol, ma c’è qualcosa da rivedere. Ci dovrà lavorare Spalletti che ha incassato la fiducia del presidente del Napoli a fine partita, ma bisogna invertire la marcia e bisogna farlo preso. Una mano deve arrivare anche dal calciomercato, perché palese che al Napoli serve un altro terzino sinistro, così come bisogna sistemare, almeno numericamente, la difesa. Insomma le colpe non sono solo di Spalletti o dei giocatori, anche la società deve dare una mano in questo momento molto delicato.