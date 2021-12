“Senza lo scarparo Insigne si può fare” la risposta del capitano

Piovono offese sui social per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che sarà assente per la sfida Milan-Napoli. L’attaccante azzurro è reduce da un infortunio e non potrà giocare con il Milan. Spalletti ha chiarito che l’assenza è dovuta alla grande generosità di Insigne, che nonostante non fosse nella migliore condizione ha deciso di scendere in campo quando Spalletti lo ha chiamato in causa, in seguito all’infortunio di Zielinski.

Nonostante tutto le voci di mercato stanno condizionando il giudizio su Insigne. Il capitano ha risposto ad un’offesa sui social. Un tifoso su Instagram, sotto un post ufficiale del Napoli che ritrae Mertens, ha scritto: “Dai Ciro Mertens, senza lo scarparo Insigne si può fare“. Attraverso il suo account ufficiale il capitano del Napoli ha risposto con l’emoji del pollice.

Insomma un perfido non proprio felice per Insigne, tra tantissime voci di mercato ed un rinnovo col Napoli distante anni luce.