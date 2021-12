“Pensi già alla Coppa d’Africa”, la risposta di Anguissa ad un tifoso

La sconfitta del Napoli con lo Spezia ha fatto scattare le critiche dei tifosi azzurri, anche Frank Anguissa è finito nella polemica. Al termine del match con lo Spezia, Anguissa sui social ha postato un suo pensiero: “A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dobbiamo combattere fino alla fine. Restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Forza Napoli sempre“. Un messaggio importante, scritto da un calciatore che si è calato solo da qualche mese nella realtà azzurra.

Un tifoso però ha voluto rispondere ad Anguissa scrivendo: “Ha già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi“. Quasi istantanea la risposta di Anguissa al tifoso, a cui ha detto: “Io non sono così frate“. Critiche sono arrivate dai social anche per Luciano Spalletti. L’allenatore è stato molto contestato per le scelte tecniche dai giornalisti, mentre molti tifosi lo hanno definito un “perdente”. Sicuramente un Natale amaro per il Napoli che quantomeno ha incassato il sostegno del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha parlato con il gruppo e con il tecnico al termine della sfida con lo Spezia, rinnovando a tutti la fiducia.