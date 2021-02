Infortunio Insigne, Gattuso preoccupato lungo colloquio con il medico

L’infortunio di Lorenzo Insigne preoccupa Gennaro Gattuso e lo staff medico del Napoli, oggi esami strumentali per l’attaccante.

Il Napoli è già in emergenza attaccanti ecco perché l’infortunio di Lorenzo Insigne mette apprensione sul tecnico Gennaro Gattuso, che già nel post partita aveva parlato di botta al polpaccio da valutare. Proprio oggi il capitano del Napoli si sottoporrà ad esami strumentali specifici quando arriverà al centro sportivo di Castel Volturno. Secondo quanto riferisce Il Mattino la botta presa durante Napoli-Atalanta di Coppa Italia, preoccupa e non poco. “L’entità verrà valutata questa mattina, quando la squadra si ritroverà al centro d’allenamento: un leggero lavoro di scarico per quelli che ieri sera hanno affrontato l’Atalanta, per Insigne invece esami clinici del caso. E’ sembrato preoccupato l’allenatore Gattuso, che ha parlato a lungo con il proprio capitano e con il medico sociale negli spogliatoi e la smorfia del giocatore prima di accomodarsi in panchina non è stato recepito come un bel segnale: oggi sapremo di più“.

Infortunio Insigne e emergenza in attacco

Il possibile stop di Lorenzo Insigne tiene in apprensione Gattuso che già deve fronteggiare l’assenza di punte centrali. Mertens è fuori per infortunio, Osimhen non è al meglio della condizione fisica e Petagna sta giocando praticamente sempre, nonostante non sia in perfette condizioni. Un’emergenza quella in attacco che sta costringendo il tecnico del Napoli a puntare anche su Lozano prima punta, così come avvenuto proprio durante il match giocato con l’Atalanta in Coppa Italia. L’infortunio di Insigne sarebbe una ulteriore tegola che Gattuso spera di evitare. Qualora il capitano non dovesse farcela allora sugli esterni resterebbero i soldi Politano e Lozano, con il messicano che dovrebbe giocare sulla sinistra. In emergenza Gattuso potrebbe adattare uno tra Zielinski ed Elmas al posto di Insigne, ma si spera che questa soluzione non debba essere presa.