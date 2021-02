Gattuso dribbla le polemiche: “Ora parlo solo di calcio, bene in fase difensiva. Insigne fuori per infortunio”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match di Coppa Italia pareggiato con l’Atalanta.

“L’Atalanta è una squadra tecnica e molto tosta che ci ha messo in grande difficoltà” ha detto Gennaro Gattuso commentando il pareggio del Napoli in Coppa Italia: “Giochiamo ogni tre giorni e quindi dobbiamo cercare di razionalizzare le energie, abbiamo gente come Elmas che non faceva due partite consecutive da tanto tempo. Zielinski aveva bisogno di tirare il fiato ecco perché abbiamo deciso di giocare con la difesa a tre. Per me Lobotka è un vertice basso, stesso cosa per Bakayoko e quindi quando non ci sono Elmas e Zielinski facciamo difficoltà a fare un centrocampo a tre“.

Gennaro Gattuso non è voluto ritornare sulle polemiche con il presidente Aurelio De Laurentiis e Gattuso anche se invogliato dai giornalisti della Rai ha detto: “La messa si fa una volta al giorno, io la mia l’ho fatta ed ora bisogna parlare solo di calcio“.

Tour de force

“Abbiamo tanti impegni ravvicinati e purtroppo lavoriamo più sul video che sul campo, abbiamo un po’ di difficoltà in attacco però oggi mi sono piaciuti molto Petagna e Osimhen quando sono entrati in campo” ha detto Gattuso che analizza anche alcuni problemi visti con l’Atalanta: “Abbiamo sbagliato qualche scivolamento difensivo e dobbiamo migliorare, ma in generale la squadra in difesa mi è piaciuta molto“. Se il Napoli ha fatto bene in fase difensiva non si può dire la stessa cosa in fase offensiva: “Potevamo cercare di più la profondità con la nostra velocità, qualche volta ci siamo riusciti ma potevamo fare molto meglio“.

Gattuso e gli infortuni

Il tecnico del Napoli ha commentato anche i tanti infortuni in casa Napoli ed ha aggiunto: “Insigne è uscito per una botta al polpaccio lo valutiamo domani. Mertens? E’ ancora in Belgio e ne avrà ancora per un po’ di tempo, ecco perché non ho fatto giocare Petagna dall’inizio, se si fa male lui chi scende in campo?” Intanto si attende il rientro di Fabian Ruiz che è ancora “positivo al Covid 19“.