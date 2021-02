Il Napoli pensa solo a difendersi: qualificazione ancora aperta

Il Napoli pareggia 0-0 con l’Atalanta nella semifinale di d’andata di Coppa Italia, si decide tutto al ritorno.

Un Napoli tutt’altro che brillante pareggia 0-0 con l’Atalanta. Gattuso pensa soprattutto a non prenderle e si affida ad un modulo con 3 difensori centrali, più Hysaj e e Di Lorenzo in un centrocampo a quattro che praticamente trasforma la difesa a cinque uomini in fase passiva. Di fatto il Napoli prova a giocare su qualche ripartenza, anche se l’emergenza in attacco costringe Gattuso a puntare ancora su Lozano prima punta, dato che Osimhen e Petagna non sono al meglio e Mertens è fuori per infortunio. Con uno schieramento così difensivo il Napoli riesce a fare poco o nulla nel primo tempo. L’Atalanta va un paio di volte vicino al gol con Toloi e Muriel, ma il gioco va a folate con i bergamaschi che però danno sempre la sensazione di poter fare male.

La disposizione difensiva di Gattuso riesce a contenere la solita pericolosità dell’Atalanta. Il tecnico del Napoli prova a muovere le pedine nel secondo tempo inserendo Petagna e Zielinski al posto di Insigne e Politano ma la musica non cambia. Il Napoli non riesce ad incidere e tira praticamente solo con Lozano ma senza impensierire Gollini. Con il pareggio il Napoli lascia tutto aperto per la gara di ritorno che si giocherà tra 7 giorni a Bergamo, dove sarà necessario provare qualcosa in più per cercare quantomeno di impensierire il portiere avversario.