Gasperini: “Napoli squadra molto forte, vogliamo la finale”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ha parlato alla Rai al termine del match pareggiato in Coppa Italia.

“Volevamo segnare ma il Napoli è una squadra di valore, nel complesso sono molto soddisfatto della prova fatta allo stadio Diego Armando Maradona” dice Gian Piero Gasperini che ha parlato al termine della partita pareggiata dall’Atalanta in Coppa Italia con il Napoli. Il tecnico dell’Atalanta ha proseguito: “Siamo sotto pressione ci sono tante partite da giocare, ma questo vale sia per noi sia per il Napoli. Ora pensiamo a dare tutto e guadagnare la finale“.

Sulla difesa a tre del Napoli, Gasperini ha aggiunto: “Avevo visto che l’avevano provata con il Parma non me l’aspettavo dall’inizio contro di noi, ma alla fine è andata bene. Ilicic in panchina? Muriel è in un periodo di grande condizione e stasera ho voluto lanciarlo titolare, giochiamo ogni tre giorni e quindi abbiamo bisogno di tutti e non sempre si può giocare titolare, in questo modo cerchiamo di razionalizzare le energie“.