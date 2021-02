Hysaj: “Buon pareggio. Penso solo al Napoli, non immagino altro”

Elseid Hysaj difensore del Napoli ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match di Coppa Italia pareggiato con l’Atalanta.

Elseid Hysaj definisce il quello con l’Atalanta un “buon pareggio“. Pensa al concreto il difensore albanese che commenta anche il nuovo modulo con la difesa a tre voluto da Gattuso: “Ci ha sicuramente dato maggiore compattezza difensiva, ma io sono abituato a giocare in questo modo perché lo faccio anche in Nazionale“. Secondo il difensore albanese è stato importante pareggiare senza subire reti, anche se “ovviamente avremmo preferito vincere, ora dobbiamo giocarci la qualificazione a Bergamo contro una squadra molto forte“.

Sul suo futuro Hysaj non si è voluto sbilanciare: “Ora sto pensando solo ed esclusivamente al Napoli e voglio onorare il mio contratto, sono da tanto tempo qui e quindi non vedo niente altro che il Napoli, poi del mio futuro parlerò quando ci sarà l’occasione giusta“. Il difensore albanese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ed al momento non c’è nessun segnale della possibilità che si arrivi ad un rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis.