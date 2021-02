Duro commento di Corriere dello Sport che punge il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso per i cinque difensori schierati.

Ha sorpreso e non poco l’atteggiamento tattico di Gennaro Gattuso che ha schierato cinque difensori nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il 3-4-3 ideato dal tecnico del Napoli prevedeva Di Lorenzo e Hysaj esterni di centrocampo, facendo diventare la difesa a cinque in fase di non possesso. Questo atteggiamento ha sicuramente rallentato gli esterni dell’Atalanta, famosi per creare scompiglio nelle difese avversarie, ma il commento di Corriere dello Sport resta comunque molto duro:

“Chi guardasse Napoli-Atalanta, ignaro dell’antefatto, direbbe che Gattuso ha ottenuto il pareggio che cercava. Con un tiro in porta nel primo tempo di Insigne e zero nella ripresa. Con cinque occasioni da gol nette per i bergamaschi, sventate da Ospina o fallite clamorosamente.

Ora, se il Napoli fosse la Reggina, o il Lecce, o perfino il Crotone, ci potrebbe pure stare. Ma siccome il Napoli dovrebbe essere il Napoli, viene da chiedersi perché questa squadra affronti la semifinale di Coppa Italia con cinque difensori, a cui si aggiungono due centrocampisti di interdizione, e con Insigne nella insolita posizione di trequartista centrale alle spalle di Lozano, costretto dall’arroccamento azzurro a inventare le sue giocate dalla propria metà campo. Se poi si conosce l’antefatto, e cioè il braccio di ferro tra De Laurentiis e il tecnico, per il quale la gara di ieri sarebbe potuta essere l’ultima spiaggia, la domanda diventa più insistente: perché Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo di un licenziamento?”

In realtà Gattuso al termine della partita ha anche spiegato lo schieramento tattico. Una necessità dato che l’allenatore doveva far ruotare alcuni uomini.