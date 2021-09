Infortuni Dybala e Morata, Allegri sconsolato a fine match

Infortuni per Paulo Dybala e Alvaro Morata, Max Allegri annuncia il forfait dei due attaccanti per le prossime partite. Juventus-Sampdoria amara per Dybala e Morata i due giocatori dovranno saltare le prossime sfide che vedranno impegnata la Juventus in Champions League e Serie A. Ad annunciare la loro assenza è lo stesso Massimiliano Allegri che al termine del match ha confermato, sia a Sky che Dazn l’assenza dei due attaccanti. “Dybala e Morata sicuramente non ci saranno né per la partita di Champions col Chelsea, né per la sfida di campionato con il Torino. Se tutto andrà bene torneranno dopo la sosta per le Nazionali“.

Insomma un bel problema per il tecnico bianconero. Gli infortuni di Dybala e Morata complicano non poco i piani della Juventus che ha centrato la seconda vittoria consecutiva e sogna la risalita in vetta, sfruttando anche qualche passo falso delle altre big. Dybala è uscito addirittura piangendo dal campo e domani si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il giocatore ha scritto sui social che pensa già al rientro, ma non è detto che sia così imminente. Sia l’argentino che lo spagnolo salteranno le prossime due partite, poi si capirà se potranno rientrare.