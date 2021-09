Napoli-Cagliari: Le formazioni ufficiali. Spalletti sceglie Politano. Mazzarri lancia Joao Pedro

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari. Spalletti conferma il recuperato Rrahmani al fianco di Koulibaly, Osimhen centravanti, supportato da Politano, Zielinski e Insigne. Ospina in porta, con Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Fabian Ruiz ed Anguissa in mediana col pendolo Zielinski. Convocati sia Demme che Mertens.

NAPOLI-CAGLIARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita.

Rivalità Cagliari-Napoli, da Fonseca allo spareggio: Ecco come è nata realmente