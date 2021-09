Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali, Politano titolare. Mazzarri cambia tutto

Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali. Luciano Spalletti sceglie Politano in attacco, Walter Mazzarri si affida solo a Joao Pedro. E’ un Mazzarri che stravolge completamente le carte in tavola per la partita Napoli-Cagliari. Alla viglia c’era il dubbio tra Pavoletti e Keita ed alla fine il tecnico ha stravolto completamente l’attacco facendo fuori entrambi gli attaccanti ed affidandosi ‘solo’ a Joao Pedro in avanti.

Spalletti invece continua nel segno della continuità con le conferme di Ospina e Rrahmani, così come Insigne e Osimhen in attacco. C’è ancora Zielinski trequartista, mentre Politano ritorna titolare. Spalletti per la panchina recupera anche Mertens e Demme.

Napoli-Cagliari: le formazioni