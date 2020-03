Il pianeta dello svapo online sbarca a Napoli: ecco il nuovo sito per gli appassionati.



Pianetasvapo.com non è l’ennesimo nuovo sito di svapo ma vuole essere un riferimento dei negozi di sigaretta elettronica online. Viene offerta cortesia e qualità dei prodotti garantita dal marchio CE European Conformity. Questa è l’ambizione dei due appassionati napoletani che hanno pensato di trasformare la loro passione in uno shop on line di sigarette elettroniche.

Pianetasvapo.com risulta semplice nella consultazione e con ottimo rapporto qualità prezzo nello shopping per chi desidera acquistare prodotti legati allo svapo.

Una volta giunti sulla Homepage del sito web e dopo aver dichiarato di aver raggiunto la maggiore età, è possibile valutare una serie di categorie che vanno dagli aromi concentrati e scomposti, di cui il sito è paraltro molto fornito, ai kit di sigaretta elettronica completi ma anche batterie, caricabatterie e accessori con una vasta scelta e prezzi molto contenuti.

E’ possibile anche entrare in contatto con l’azienda direttamente attraverso un sistema di chat molto utile e fruibile per qualsiasi perplessità inerente la vendita o anche per una banale consiglio di acquisto.

L’elenco completo, invece, si può visualizzare sulla sinistra in un menu a tendina dove compaiono tutte le categorie e sottocategorie appartenenti al sito ed è possibile filtrare per marca, disponibilità o prezzo. Molto interessante è la sessione relativa agli sconti svapo in cui vengono inseriti di volta in volta dei codici sconto che offrono delle riduzioni di prezzo sull’intero carrello.



Non avvalendosi della licenza AAMS non sarà possibile acquistare liquidi pronti e basi contenenti o meno nicotina

Pianetasvapo offre la spedizione gratuita per ordini superiori ai 49 euro e permette i pagamenti con diverse modalità: dalla semplice possibilità di pagare in contrassegno, al circuito Nexi, uno dei sistemi più utilizzati al mondo per ciruito POS, con carta di credito, carta prepagata ma anche con bancomat, oppure attraverso l’app Satispay scaricabile sia su circuito Android che Ios.

Se vuoi rilassarti e tuffarti nel pianeta svapo questo è il posto giusto, ti auguriamo una buona lettura e un buono shopping!