Il Napoli vince col Torino, Spalletti lancia un chiaro segnale

Il Napoli vince con il Torino e blinda il terzo posto in classifica, bastano due pareggi per retare sul podio. Finire il campionato al terzo posto per il Napoli significa un maggiore incasso per De Laurentiis, che dopo la grande paura di perdere la Champions League, ora punta al massimo per la sua squadra e per il portafogli della società. Intanto da Salerno chiedono aiuto al Napoli per restare nella massima serie del calcio italiano, dato che gli azzurri domenica prossima, sfideranno il Genoa.

Sicuramente il Napoli non si tirerà indietro e non farà favori a nessuno, lo ha dimostrato anche con il Torino. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.