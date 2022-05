Fabian Ruiz divide Napoli: da Professore a monopiede, Spalletti non ha dubbi

Fabian Ruiz è stato uno dei migliori di Torino-Napoli e non solo per il gol decisivo segnato che ha dato i tre punti al club azzurro. Quando sta bene fisicamente Fabian è sicuramente un punto di forza incredibile della squadra di Spalletti, nonostante spesso finisca nel mirino della critica. Spalletti non ci rinuncia mai. Non è un caso che abbia giocato 37 volte in questo campionato, anche quando era a mezzo servizio. Eppure Fabian è un uomo mercato del Napoli, un calciatore che quasi sicuramente andrà via. Le big d’Europa lo chiamano, attenti alla Premier League con l’Arsenal che al momento, secondo quanto raccolto dalla redazione di Napolipiu, è la squadra maggiormente interessata al giocatore.

De Laurentiis deve vedersela con nuovo Fair Play Finanziario e senza aumentare i ricavi, magari con uno stadio di proprietà, dovrà per forza vendere. Ora il patron azzurro ha anche una nuova ‘scusa’ per le cessioni.

Calciomercato: Fabian Ruiz verso la cessione

Il più che probabile addio di Fabian Ruiz, uno che in questa stagione ha segnato 7 gol e 5 assist, divide i tifosi partenopei. C’è chi lo considera il professore del centrocampo partenopeo. Chi invece dice che sia monopiede e con il solo sinistro non si può fare la differenza in Europa. Eppure Fabian con quel piede sinistro può fare quello che vuole. De Laurentiis venderà a chiunque gli porta almeno 40 milioni di euro, anche perché rischia di perderlo a parametro zero.

Spalletti invece lo vorrebbe tenere in rosa e lo fa capire apertamente: “In questa stagione è stato condizionato dalla pubalgia e non è stato al meglio. Poi ci sono delle volte in cui ti gira tutto bene, fai un tiro viene deviato e passa tra le gambe del portiere. Qualcuno dice che Fabian sia lento ed invece non lo è affatto, col pensiero è velocissimo, puoi dargli qualsiasi tipo di pallone e lui te lo ripulisce al meglio. È sicuramente uno dei top di questa squadra, come ce ne sono altri“ dice il tecnico parlando di Fabian.