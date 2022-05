Spalletti: “È un top fenomenale e c’è chi dice che sia lento”

Luciano Spalletti al termine di Torino-Napoli esalta le qualità di Fabian Ruiz, autore del gol decisivo per i tre punti degli azzurri. Lo spagnolo ha giocato un’ottima partita, sempre presente in mezzo al campo e decisivo in fase realizzativa. Il centrocampista è stato più volte criticato in questa stagione ma le sue qualità non si discutono, anche perché la sua intelligenza e tocco del pallone è fuori dal comune.

Anche Spalletti ha parlato di Fabian Ruiz ed ha detto: “In questa stagione è stato condizionato dalla pubalgia e non è stato al meglio. Poi ci sono delle volte in cui ti gira tutto bene, fai un tiro viene deviato e passa tra le gambe del portiere. Qualcuno dice che Fabian sia lento ed invece non lo è affatto, col pensiero è velocissimo, puoi dargli qualsiasi tipo di pallone e lui te lo ripulisce al meglio. È sicuramente uno dei top di questa squadra, come ce ne sono altri“. Parole importanti quelle di Spalletti per Fabian Ruiz, centrocampista con la valigia pronta. Molto probabile che sia lui quello che sarà ceduto un fase di calciomercato a fine stagione.