Lite Mughini-Sgarbi, Cruciani svela un retroscena: “Abbiamo, l’anello al naso?”

Giuseppe Cruciani svela alcuni retroscena sulla lite Mughini-Sgarbi. Il conduttore de la Zanzara parla di quanto avvenuto in trasmissione da Maurizio Costanzo.

Cruciani svela un retroscena sulla lite tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, protagonisti al Maurizo Costanzo Show. Uno spettacolo davvero imbarazzante quello messo in mostra da due uomini, che dovrebbero rappresentare anche la cultura del paese. Il tutto è accaduto durante la registrazione della puntata del famoso programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo.

LITE MUGHINI -SGARBI: IL RACCONTO DI CRUCIANI

Giuseppe Cruciani, intervistato da Fabrizio Biasin, racconta quanto avvenuto tra Mughini e Sgarbi:

Ma che ca**o avete combinato? “Perché “avete”? Io che c’entro?”.

Vuoi dirmi che non era tutto organizzato? Che non ne sapevi niente? Ma cosa abbiamo, l’anello al naso? “Sei pazzo? Ma quale organizzato, ma ti pare? Stava procedendo tutto nella massima serenità, poi Mughini e Sgarbi sono esplosi ed è successo quello che è successo”.

Cosa è successo? “Che tra i due non corra buon sangue lo sanno tutti da tempo. Nel 2019 da Brindisi (conduttore di Rete4 ) andò in scena il primo round ma riuscirono a dividerli in tempo. Costanzo li ha messi sul palco per fare il secondo round? Ma neanche per idea! Non c’era la minima avvisaglia, nessun principio di ostilità, poi ci siamo messi a parlare delle sanzioni agli artisti russi. “Sgarbi è caduto all’indietro e all’inizio ci siamo spaventati: ha perso gli occhiali, gli è caduto un finto quadro in testa. Se andava avanti faceva danni più gravi di quelli che ha fatto. Gli ho evitato guai peggiori. Io sono da sempre perla filosofia “evviva lo scontro verbale”, ma mai quello fisico. Mughini mi ha detto “se uno viene insultato cosa deve fare?”, gli ho risposto “digli tutto quello che vuoi ma non andare oltre”. Chi mette le mani addosso passa automaticamente dalla parte del torto, Mughini ha sbagliato”.

La reazione di Costanzo? “Ha insistito perché i due facessero pace e, infatti, alla fine si sono dati il “pugnetto” ma, ti dirò, non erano troppo convinti… Diciamo che è stata una finta pace”.

Bonolis? “Era molto divertito. Mi ha detto “è stato uno dei momenti televisivi più belli di sempre”. Anche io, ti dirò, mi sono più divertito che scandalizzato”.