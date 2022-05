Del Genio: “Fabian tra i migliori in serie A, ma qualcuno spera che vada via”

Paolo Del Genio ha parlato di Fabian Ruiz. Il giornalista ha risposto alle tante critiche piovute sul centrocampista del Napoli.

Il Napoli passa a Torino grazie ad una rete di Fabian Ruiz. Il centrocampista andaluso approfitta di un errore di Pobega che in uscita dalla propria metà campo perde un pallone sanguinoso. Fabian Ruiz se ne impossessa e vola verso l’area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. durante il campionato Fabian ha alternato prestazioni top a partite anonime, diventando spesso un caso per i tifosi azzurri. Alcune voci parlando di una possibile cessione a fine stagione, anche se in conferenza stampa Fabian ha di fatto sancito la sua permanenza in magli azzurra: “Siamo stati vicini al sogno scudetto, ma siamo consapevoli che era difficile e siamo comunque contenti. Questa è la strada giusta, dobbiamo stare sempre nei primi posti e speriamo che quest’anno sia la base per lo scudetto per l’anno prossimo”.

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso della trasmissione ‘A Tutto Napoli Post-Partita’ in onda sull’emittente televisiva Tele A, ha espressero alcune considerazioni su Fabian Ruiz:

“Fabian è uno dei migliori centrocampisti del campionato e mi dispiace che alcuni stiamo sperando che vada via, solo perché ha avuto un periodo di difficoltà fisiche. Io spero resti perché non ne trovi un altro così facilmente, lui emerge come qualità”.