Il terzo posto del Napoli fa felice De Laurentiis, ecco quanto incassa

Il Napoli con la vittoria sul Torino mette al riparo il terzo posto dall’assalto della Juventus che ha quattro punti in meno. Gli azzurri con una vittoria o due pareggi, nelle ultime due partite, potranno essere sicuri di tenere la posizione in classifica. Nel caso si arrivasse a pari punti, infatti, i bianconeri hanno il Napoli è favorito sulla Juventus per gli scontri diretti. Dunque il terzo posto della squadra partenopea non è ancora una realtà, ma sicuramente il traguardo è molto vicino. Se gli azzurri dovessero vincere con il Genoa, come chiedono i tifosi della Salernitana, allora i restanti obiettivi sarebbero centrati.

Con la terza posizione in classifica il Napoli ne guadagna anche a livello economico. Gazzetta dello Sport sottolinea che nelle casse di Aurelio De Laurentiis entrerebbero 4 milioni di euro in più, rispetto al quarto posto. Un bottino non da poco, considerando che una delle priorità di De Laurentiis è quella di aumentare i ricavi ed abbassare i costi. Anche perché il Napoli sfora il nuovo FPF vuoluto dalla Uefa e quindi dovrà trovare un modo per rientrare. L’accesso alla Champions League può aiutare, ma De Laurentiis dovrà trovare anche altri modi per riuscire a far quadrare i conti.