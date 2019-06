Il Napoli su Fares, la trattativa con la Spal. Mario Rui ai saluti e costringe il ​Napoli a muoversi per cercare un terzino sinistro. Arriva la richiesta

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il solo acquisto di Di Lorenzo non basta per sistemare le corsie esterne del Napoli, anche perché Hysaj e Mario Rui dovrebbero cambiare casacca durante il mercato estivo.

Ecco perché il Napoli si sta muovendo per arrivare a Fares. La richiesta della Spal è di circa 15 milioni di euro, mentre gli azzurri non vorrebbero spenderne più di 8. L’accordo si potrebbe trovare sui 10 milioni.

Si tratta solo di raccolta di informazioni, per il momento, non c’è ancora nulla sul piatto. L’idea di Fares in azzurro non è nuova. A lui si pensò anche nel mercato invernale della stagione 2017/18, quando c’era da valutare la ripresa di Ghoulam dopo l’infortunio. All’epoca il terzino era in prestito al Verona.

Il classe ’96 ha giocato un’ottima stagione segnando anche qualche gol e contribuendo, con assist, a tante delle reti segnate. Fares è diventato un obiettivo del Napoli, pronto a prelevarlo.

Mario Rui ai saluti

Dopo l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, il Napoli pensa a come rinforzare ancora il reparto terzini. Mario Rui è in uscita, e piace al Milan di Giampaolo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, e al Torino di Walter Mazzarri. Neppure Ghoulam è certo della sua permanenza nel Napoli se arrivassero offerte cospicue.

Ecco perché il club di De Laurentiis si è mosso anche per Mohamed Fares. Il Corriere del Mezzogiorno non esclude che, in caso di offerte apprezzabili, anche Ghoulam potrebbe partire.