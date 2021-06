Il Napoli prova la maxi operazione con il Verona: c’è anche Lovato

Napoli e Verona provano a concludere una maxi operazione di calciomercato con il coinvolgimento di Lovato e Zaccagni. La notizia viene data dal Corriere di Verona che parla di questa ipotesi di mercato, pronta ad entrare nel vivo al termine degli Europei. In questo momento il calciomercato è quasi immobilizzato, anche a causa dello svolgimento del torneo che mina gli equilibri e le valutazioni. I giocatori, ad esempio possono essere soggetti ad infortuni. Le ultime novità di mercato parlano di un Napoli interessato a Lovato, ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere di Verona:

C’è la fila per Matteo Lovato. Milan, Juve, Atalanta, Lazio, Napoli: sono tanti i club interessati al difensore del Verona. Vale almeno 20 milioni, adesso, Lovato, dopo una stagione in cui si è affermato, soprattutto nel girone d’andata, con l’impiego frequente da parte di Juric. A mettere gli occhi addosso a Lovato sono stati inizialmente Milan e Juve, ma nelle ultime settimane la pretendente più forte è diventata l’Atalanta.

Zaccagni e Lovato: intesa Napoli-Verona?

Il Napoli, altra società con cui i rapporti sono molto buoni, studia il sorpasso sull’Atalanta, provando a costruire una maxi-operazione in cui ci sarebbe anche Mattia Zaccagni (per cui la chiusura del passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter scalda ancora di più l’idea Milan, ma il Verona non ha ricevuto proposte concrete, quindi tutto rimane aperto).

Intanto gli azzurri lavorano anche per chiudere acquisti a centrocampo ed in difesa. Sander Berge ha avuto l’approvazione da Luciano Spaletti. Il tecnico del Napoli ha chiesto espressamente anche Emerson Palmieri già tre settimane fa. Il Napoli vuole accontentare il suo nuovo allenatore ed ha definito la strategia da adottare col Chelsea per cercare di prendere l’esterno mancino di difesa.