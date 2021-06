CdM – Napoli: tutti i nomi per il centrocampo, spunta un giocatore del Bologna

Il Napoli sonda il calciomercato alla ricerca di un centrocampista. Gli azzurri valutano a fondo la soluzione Berge, che piace molto a Spalletti ma viene da un lungo infortunio. Il club azzurro chiede certezze, anche perché Berge piace ed il prezzo non è altissimo. Ci sono altri profili seguiti dal Napoli che però in questo momento, come molti altri club sta provando prima di tutto a sondare il mercato, in attesa che possa concretizzare qualche affare che non incida molto sul bilancio societario.

Napoli, obiettivo centrocampista: i nomi

Corriere del Mezzogiorno fa il punto sui nomi che vengono accostati al Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano: