Bagni rivela: “Ho sentito Gattuso prima di Napoli-Verona, era preoccupato”

Salvatore Bagni ha parlato con Gattuso prima di Napoli-Verona. Il consulente di mercato a Tele A durante il programma Si Gonfia la Rete svela un retroscena su quanto accaduto prima dell’ultimo match di campionato. Una partita su cui bisogna fare ancora chiarezza, anche perché la società non ha fatto trapelare assolutamente nulla, chiudendosi un un silenzio stampa anacronistico ed inutile, oltre che senza rispetto per i tifosi partenopei. Bagni prima di Napoli-Verona ha parlato con Gattuso e dice: “Sei giorni prima di quel match ho sentito il tecnico del Napoli, la sue parole mi hanno sorpreso. Ora vi posso svelare cosa mi ha detto dato che il campionato è terminato“. Sorpresi sono stati anche i tifosi del Napoli che hanno visto in campo una squadra impaurita e quasi frastornata.

Bagni: “Ecco cosa mi ha detto Gattuso prima di Napoli-Verona”

“Non sono per nulla tranquillo, andiamo a giocare contro dei pazzi scatenati” sono le parole di Bagni che raccontano del confronto avuto con il tecnico del Napoli prima dell’ultima gara di campionato. Ovvero quella che è costata la Champions League al club partenopeo. “Da parte del mister non c’era quella sicurezza di vincere la partita. Eppure la squadra allenata da Ivan Juric, prima di quella partita con il Napoli, non stava di certo facendo grandi cose. Anzi veniva da risultati e prestazioni molto deludenti”.

Le parole di Gattuso su Napoli-Verona riferite a Salvatore Bagni non fanno altro che infittire il mistero su quella partita. Sgombriamo il campo da ipotetiche combine o voglia di non vincere per ripicca, questo sinceramente ci sentiamo di escluderlo. Ma sicuramente c’è stato qualcosa che non ha funzionato, anche perché non si capisce tutto questo timore di affrontare una partita. Ancora di più contro una squadra che in quel momento era salva, tranquilla e non stava giocando per niente bene.