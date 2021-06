Uno striscione per Napoli-Verona è stato esposto dagli Ultras all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, i tifosi vogliono la verità. L’ultima partita di campionato è stata giocate il 23 maggio ma da quel momento in poi la SSCN non hanno proferito una sola parola su quel match. Una partita stranissima, molta tesa, in cui gli azzurri, rullo compressore nelle giornate precedenti, sono andati in campo molli e con mille tensioni. Gli uomini di Gattuso erano riusciti anche ad andare in vantaggio poi hanno subito il pareggio con un lancio da sessanta metri. Alla fine quel pareggio è costato il posto in Champions League al Napoli in favore della Juventus.

Cosa è successo in Napoli-Verona? Lo chiedono i tifosi con uno striscione. Si chiede la verità e niente altro che la verità, invece fino ad ora si è trincerata dietro un silenzio stampa anacronistico, assurdo e senza alcun rispetto per i supporters azzurri. Quelli cioè che ‘finanziano’ il club con la loro passione. Si, perché anche gli abbonamenti alle pay tv li pagano loro, questo va ricordato per chi se lo fosse dimenticato.

Striscione su Napoli-Verona: “Ancora ad aspettare”

“Napoli-Verona: ancora ad aspettare, qualcuno che abbia le palle di parlare” scrivono i tifosi all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Da quasi un mese nessuno ha avuto il coraggio di metterci la faccia. La società continua con il silenzio stampa, i giocatori non possono dire una sola parola su quel match, nemmeno dal ritiro delle proprie Nazionali.

Lo striscione su Napoli-Verona degli ultras all’esterno dello stadio viene esposto proprio nella notte in cui si parla di Gattuso al Tottenham. Con Alfredo Pedullà che ha raccontato un retroscena su un accordo tra Paratici ed il tecnico calabrese quando era ancora allenatore del Napoli. A quanto pare Gattuso era già stato contatto per guidare la Juventus. Insomma su Napoli-Verona va fatta chiarezza, una volta e per sempre.