Sportitalia: “Paratici voleva Gattuso alla Juve prima di Napoli-Verona”

Fabio Paratici voleva Gennaro Gattuso alla Juve, c’era un accordo già prima della fatidica Napoli-Verona. Alfredo Pedullà svela un retroscena non da poco conto sul tecnico calabrese, che è andato via da Napoli senza poter nemmeno parlare a causa del silenzio stampa imposto dalla società. L’allenatore ha poi firmato per la Fiorentina e dopo appena 22 giorni, senza dirigere nemmeno un allenamento, ha rescisso il suo contratto con la società viola, richiamato dalle sirene del Tottenham. Insomma Davvero un intrigo quello legato a Gattuso che in meno di un mese ha cambiato radicalmente decisione, forse anche grazie al potente agente Jorge Mendes.

Gattuso alla Juve: il retroscena su Paratici

Ma c’è un particolare nel racconto di Alfredo Pedullà di Sportitalia che induce a riflettere:

Particolare non secondario: Gattuso era stato cercato da Paratici, come già raccontato sarebbe stato l’allenatore della Juve se i bianconeri non avessero centrato la qualificazione in Champions. Invece, il Napoli perse un’occasione unica con il Verona e la Juve sorpassò all’ultima giornata. E la Juve andò su Max Allegri. Ora Paratici e Gattuso possono trovarsi in tandem a Londra, sponda Spurs.

Insomma Paratici e Gattuso flirtavano già da prima della fatidica Napoli-Verona che ha poi sancito l’esclusione dalla Champions degli azzurri, con la clamorosa rimonta dei bianconeri. Ora addirittura Gattuso ha deciso di rompere il suo rapporto con la Fiorentina pur di sottoscrivere il contratto con il Tottenham, facendo sicuramente una figura non proprio eccellente.