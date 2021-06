Gattuso al Tottenham: ci sono gli Spurs dietro l’addio ai viola?

Gennaro Gattuso potrebbe essere il prossimo allenatore del Totteham. Le voci dall’Inghilterra confermano l’interessamento del club inglese per l’ex tecnico del Napoli che ha rescisso il contratto con la Fiorentina, appena 22 giorni dopo averlo firmato. Fabio Paratici, che da poco guida l’area sportiva del club inglese, stava pensando a Fonseca, ma a quanto pare il direttore sportivo è innamorato degli allenatori ex Napoli. Dopo aver portato Sarri alla Juventus, sta pensando di prendere Gattuso al Tottenham. Una virata veloce quella del club inglese che attualmente è ancora senza allenatore e da tempo non ha una guida stabile.

Intanto Gattuso via dalla Fiorentina potrebbe innescare un effetto domino, con Fonseca pronto a prendere il suo posto in viola. L’ex allenatore della Roma sembrava vicinissimo al club del patron Commisso prima che firmasse Gattuso, poi è stato scavalcato ed ora è di nuovo pronto a sedersi al tavolo con la Fiorentina. Intanto arrivano dei rumors sull’addio di Gattuso al Napoli, secondo quanto riferisce l’agente Mario Giuffredi il tecnico ha avuto l’opportunità di firmare il contratto del rinnovo prima di Napoli-Verona. Sono comunque giorni complicati per Gattuso che ha lasciato Napoli tra tantissime polemiche ad un passo dalla Champions League, scegliendo la soluzione Fiorentina che è durata davvero pochissimo.