“Il Napoli interessato a Daniele Verde”

Il calciomercato del Napoli si muove su più fronti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche Daniele Verde nel mirino di Giuntoli. La notizia viene lanciata dalla pagina Il Napulegno con Rosario Dello Iacovo. Verde è un napoletano doc, uno che solo qualche settimana fa ha fatto sapere che con lo Spezia salvo ed il Napoli in corsa per lo scudetto non avrebbe avuto il coraggio di scendere in campo contro gli azzurri all’ultima di campionato. Verde è un esterno destro d’attacco, tutto mancino, insomma uno che può prendere il posto di Matteo Politano che ha chiesto la cessione al Napoli. A 25 anni l’esterno dello Spezia può puntare al grande salto dopo tanta gavetta e girovagare.

Ma Verde è anche un talento di Napoli. Un giocatore sfuggito alle maglie troppo larghe dello scouting. C’è chi tempo fa ha definito Napoli il Brasile del calcio in Italia. Insomma un posto dove fioriscono talenti, dove ci sarebbe tanto da pescare. Insigne ne è un esempio, così come Gaetano, come Donnarumma. Di esempi se ne potrebbero fare tanti, perché veramente a Napoli fiorisce il talento, ma bisogna coltivarlo, avere strutture e investirci sopra, cosa che la società di De Laurentiis non fa a dovere. L’interesse del Napoli per Verde al momento resta tale, un sondaggio, per il momento. Un interesse legittimo dato che bisogna trovare una pedina da piazzare eventualmente al posto di Politano. Ma il giocatore dello Spezia ha anche estro e talento, ed il Napoli potrebbe decidere di portare un figlio di Partenope di nuovo a casa. Fino ad ora la maglia azzurra l’ha solo sognata, perché ha dovuto andare a Roma a fare le giovanili.