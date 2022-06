“Gattuso chiama il Chucky Lozano al Valencia”, De Laurentiis può liberarsi di un lauto ingaggio

Hirving Lozano è sul mercato, il Napoli lo può cedere al Valencia con Gennaro Gattuso che ha chiesto l’acquisto del messicano. Il Chucky dopo un primo momento di contrasto, in cui anche i tifosi sudamericani criticarono aspramente Gattuso per il mancato impiego di Lozano al Napoli, ha disputato con l’allenatore calabrese una della sue migliori stagioni. Ora il sodalizio Gattuso-Lozano si potrebbe ricomporre.

Valencia di Gattuso su Lozano: le cifre

Anche dal Messico rilanciano la notizia di un interesse concreto del club spagnolo. Secondo il portale sudamericano ‘En Cancha’ Gattuso vorrebbe Lozano al Valencia. L’allenatore italiano ha da pochi giorni firmato con il club spagnolo e sta facendo le prime richieste di mercato. Il Napoli cede Lozano per 38/40 milioni di euro. Con la cessione De Laurentiis si libererebbe anche di 4 milioni di euro di ingaggio netto del messicano. Sicuramente un toccasana per i bilanci di De Laurentiis. Le cessioni del Napoli in questo calciomercato estivo 2022/23 potrebbero essere molteplici, giocatori come Mertens e Ospina hanno pochissime possibilità di rinnovo, mentre Koulibaly e Fabian possono essere ceduti. Politano ha chiesto di andare via, al suo posto si pensa anche a Daniele Verde dello Spezia. Anche Demme vuole cambiare aria, o chiede maggiore continuità.