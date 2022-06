Bargiggia: “Napoli nuovo contratto per Meret, le cifre dell’affare e le tempistiche”

Paolo Bargiggia esperto di calciomercato parla del rinnovo di Alex Meret con il Napoli, al portiere sarà offerto un quadriennale. Tra Ospina e Meret il Napoli ha scelto l’ex portiere della Spal per difendere la porta azzurra durante la prossima stagione. Spalletti avrebbe gradito fortemente la permanenza di Ospina, portiere che si sposa meglio col modo di intendere il calcio del tecnico toscano. De Laurentiis offre un ingaggio troppo basso al colombiano: 2 milioni di euro e 2 anni di contratto, così il rinnovo non è stato firmato ed a quanto pare oramai l’ipotesi è totalmente naufragata.

“Verso la fine della prossima settimana il Napoli tratterà il rinnovo del contratto di Meret: ipotesi di 4 anni e ingaggio da 1.4 /1.5 milioni con i bonus. Poi sarà ingaggiato un altro portiere con l’idea di avere in pratica due titolari” dice Bargiggia. L’altro portiere dovrebbe essere con ogni probabilità Salvatore Sirigu svincolato dal Genoa. Certo non dovrà essere ingombrante come Ospina, altrimenti si cascherà dalla padella alla brace. Anche perché per firmare il rinnovo di contratto Meret chiede garanzie sul suo impiego da titolare, dato che fino ad ora è diventato sempre la seconda scelta, sia con Ancelotti, che con Gattuso ed infine con Spalletti. La società, invece, crede fortemente in Meret e vuole il rinnovo di contratto a cifre molto contenute come piace a De Laurentiis.