Il Napoli ha il miglior attacco del decennio lo rivela la società partenopea su Twitter. Al secondo posto la Juventus, ultima l’Inter.

Il Napoli nell’ultimo decennio ha fatto sognare i propri tifosi a suon di goal. Da Lavezzi a Quagliarella, da Cavani a Higuain passando per Mertens, Insigne e Milik. L’attacco azzurro è stato il più prolifico dal 2010 al 2019.

Il Napoli ha il miglior attacco degli ultimi dieci anni, la speciale classifica è stata pubblicata dalla società partenopea su Twitter. Anche se il Napoli non sta vivendo la sua migliore stagione nell’era De Laurentiis è innegabile, quanto di buono abbia fatto la squadra azzurra negli ultimi dieci anni.

La forza del Napoli in zona goal è stata la costante dell’ultimo decennio, anche se negli ultimi tempi le polveri degli attaccanti sembrano bagnate. Con l’arrivo di Gattuso dopo lo sfortunato esordio contro il Parma sembra aver riportato, morale e vittoria.

La gara contro il Sassuolo ha riportato i partenopei al successo dopo otto partite di astinenza in campionato. Le qualità individuali del Napoli non sono mai state in discussione, eppure la squadra in mano ad Ancelotti sembrava lunga, slegata, senza equilibrio nelle varie fasi di gioco.

Il nuovo allenatore ha deciso di avviare la restaurazione del calcio sistemico, un percorso ambizioso e perciò lungo, complesso. Ora toccherà al mercato, De Laurentiis dovrà fornire a Gattuso due/tre giocatori indispensabili per il suo 4-3-3.

I nomi che circolano sono: Torreira, Lobotka, Danilo Pereira. In attacco è molto avanti la trattativa per lo scambio Politano-Llorente.

Il Napoli ha il miglior attacco del decennio

“Il miglior attacco del decennio è del Napoli”. Numeri a confronto, il Napoli ha il miglior attacco degli ultimi dieci anni con ben 721 goal segnati. Segue la Juventus con 712. Chiude il podio la Roma con 687. Più dietro Lazio con 625 e Inter con 623 a completare la top 5