Lobotka al Napoli, le ultime notizie. Il centrocampista del Celta Vigo ha chiamato il connazionale Hamsik, 30-35 milioni di euro le cifre dell’affare

LE ULTIME SU LOBOTKA- NAPOLI

Come vi abbiamo raccontato su Napolipiu.com il Napoli ha presentato l’offerta ufficiale per Lobotka. Ulteriori conferme arrivano dalla redazione sportiva di Sky sport.

L’emittente satellitare ha riportato le ultime sull’affare Napoli- Lobotka e le cifre dell’affare.

Lucas Torreira, è diventato un sogno di mercato, difficile che la trattativa con l’Arsenal vada in porto, perchè l’ex Samdoria adesso rappresenta un punto focale del progetto del nuovo tecnico Arteta .

E così il Napoli ha spostato il proprio mirino verso Stanislav Lobotka, centrocampista centrale del Celta Vigo. Il Napoli segue da tempo lo slovacco di 25 anni ma non ha mai voluto pagare la clausola da 50 milioni di euro che il club spagnolo ha posto sul suo contratto.

Il fatto saliente è che il Celta Vigo ha aperto alla cessione per una cifra nettamente inferiore: 30-35 milioni di euro, per la precisione. Facciamo anche 30 e basta, considerando che alla base di partenza va aggiunta la decisiva voglia di Stani, come lo chiamano tutti, di seguire le orme di Hamsik.

LOBOTKA AL NAPOLI, LE CIFRE DELL’AFFARE

Le ultime notizie sul passaggio di Lobotka al Napoli riguardano principalmente l’aspetto economico, come abbiamo detto, il Celta Vigo ha abbassato le pretese. Il club spagnolo, ha fatto sapere alla dirigenza del Napoli, che è disposto a trattare. E ha fatto il prezzo: 30/35 milioni.

Venti meno della clausola rescissoria da 50 milioni inserita nel contratto che lega le parti fino al 2023. Con un ingaggio molto abbordabile (intorno ai 700mila, dicono in Spagna). L’idea del club di De Laurentiis, è però di abbattere ancora un po’ i costi: 25 milioni, 5 di prestito oneroso e 20 di riscatto obbligatorio, potrebbero rappresentare il parametro migliore possibile.

SULLE ORME DI HAMSIK

Lobotka, connazionale dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, ha già chiesto informazioni al giocatore, da cui ha ricevuto rassicurazioni sulla destinazione partenopea. Gli azzurri stanno vagliando diverse situazione, ma cercano di dare una accelerata alla trattativa anche perché Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare un calciatore in mezzo al campo a Gattuso ancora prima dell’Epifania, quando al San Paolo arriverà l’Inter di Antonio Conte.

IL SOGNO DI GATTUSO SI CHIAMA DANILO PEREIRA

Le novità, al calciomercato, sono dietro l’angolo. Secondo A Bola, Gattuso avrebbe richiesto Danilo Pereira (28) del Porto. Gattuso stravede per il capitano del Porto e centrale della Nazionale portoghese. Pereira è un play maker con un fisico niente male (di un metro e novanta circa), uno che in Italia ha già giocato (con il Parma nel 2012), prima di andare a vincere poi il campionato europeo. C’è una clausola anche per lui, una quarantina di milioni di euro, ma anche la possibilità di dialogare per un giocatore che sembra abbia voglia di rimettersi in discussione in serie A, un campionato che gli è rimasto dentro.