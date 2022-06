Il Napoli annuncia un nuovo colpo. Giuntoli farà altri due acquisti.

Il Napoli annuncia il nuovo colpo Olivera. Giuntoli potrebbe fare altre due acquisti. ADL ha risparmiato 30 milioni.

Nuovo annuncio ufficiale in casa Napoli ed è legato alla conferma dell’affare Olivera. Dopo le visite mediche del giocatore la scorsa settimana e l’annuncio degli azzurri, anche il Getafe, con un comunicato, conferma il trasferimento dell’esterno uruguaiano al Napoli, dopo quattro stagioni nella squadra madrilena.

Cristiano Giuntoli sta valutando alcuni nomi per una eventuale sostituzione di koulibaly e di Osimhen, visto che il Bayern si è fatto avanti per il nigeriano.

Il DS azzurro starebbe studiando tre nomi per l’estate. In cima alla lista resta sempre Scamacca del Sassuolo, cercato anche da Inter e Milan. Le alternative sono Beto dell’Udinese e Broja del Chelsea.

La società partenopea dovrà stilare una lista di candidati per rimpinguare una già eccellente linea difensiva. In porta piace Pierluigi Gollini, di ritorno dall’Inghilterra, mentre al timone della retroguardia potrebbero arrivare Leo Ostigard dal Genoa o José Palomino dall’Atalanta.

La permanenza di Kalidou Koulibaly verrà messa in dubbio per l’ennesima estate, e allora il discorso di un ricambio al centro della difesa potrebbe imporsi come dominante nel giro di poche settimane. Axel Tuanzebe inoltre si avvia sulla rotta del ritorno a Manchester, dopo un soggiorno partenopeo tutt’altro che fortunato. Il quarto slot della difesa, potrebbe venir riempito da José Luis Palomino, che piace molto alla dirigenza del Napoli, ma sedurre l’Atalanta pare missione proibitiva. Più abbordabile la pista che porta a Leo Ostigard, centrale di stazza in forza al Genoa.

A breve quindi inizieranno i negoziati per il prolungamento, ma il futuro di Koulibaly resta in bilico. A fare la differenza, per Ramadani, potrebbero essere i sentimenti. Ramadani spegne anche le voci di un incontro già avvenuto e di un addio più vicino per via di un’offerta al ribasso da parte del presidente azzurro. Nonostante l’interesse, forte, di Barcellona, Psg e Juventus per il difensore in scadenza con gli azzurri nel giugno del 2023 (e valutato circa 40 milioni), il suo agente assicura di non parlare con altri club e di aspettare il Napoli.