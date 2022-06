Longo: “Bernardeschi e Ostigard hanno detto si al Napoli. La verità su Osimhen”

Daniele Longo, ha riportato le ultime sul calciomercato del Napoli: da Ostigard a Koulibaly da Fabian Ruiz a Zielinski.

Daniele Longo giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha riportato alcune notizie sui movimenti di mercato del club di Aurelio De Laurentiis:

“Ospina-Napoli: sono ripresi i contatti tra la società e l’entourage del calciatore. Serve ancora qualcosa per arrivare a una intesa, ma si sono apertiti degli spiragli per la conferma del giocatore. Di conseguenza Alex Meret è sempre più lontano dal Napoli. L’italiano vuole giocare, ha chiesto un posto da titolare e la conferma di Ospina gli tarperebbe le ali. La richiesta del Napoli è superiore ai quindici milioni di euro”.

Bernardeschi: “Il calciatore vuole il Napoli e il Napoli vuole l’esterno. Ci sono le condizioni per chiudere anche se permane una differenza sulle cifre. L’entourage del calciatore ci ha fatto sapere che la proposta dei campani è molto intrigante. Bernardeschi può approdare a Napoli nelle prossime settimane”.

Ostigard: “Il Napoli ci sta pensando, ha contatto l’entourage del calciatore. Il difensore ha aperto alla possibilità di approdare in azzurro. Al momento Ostigard è il candidato principale a prendere il posto di Kalidou Koulibaly”.

Koulibaly: “Il ragazzo è riconoscente al Napoli, ma allo stesso tempo è tentato da altre possibili destinazioni. Il senegalese vorrebbe rinnovare il suo contratto con gli azzurri oppure andare via. Sarebbe poco propenso invece a una conferma in scadenza. Manca al momento una offerta concreta anche per le difficoltà economiche del Barcellona”.

Fabian: “Sarebbe tentato dal ritorno in Spagna, ma la richiesta del Napoli è molto elevata: non ci sono le condizioni per una cessione. Il rinnovo è una prospettiva plausibile”.

Zielinski: “Vedo il suo futuro all’estero. Piace da sempre al Milan, ma i rossoneri ora hanno altre idee. Discorso simile per la Juventus, ora proiettata ad elementi più giovani. Nessun club ha la forza e il desiderio di puntare su Zielinski“.

Osimhen: “Per il nigeriano è difficile la pista Bayern, non credo sia percorribile. Non credo che i tedeschi vogliano investire oltre cento milioni per il nigeriano. Potrebbe invece approdare in Premier League, piace molto al Newcastle. Il prezzo dell’ex Lille scoraggia un po’ tutti”.

Mertens: “La forte riduzione dell’ingaggio non ha fatto piacere al belga, ma sono fiducioso. Ci sarà un nuovo summit tra le parti e le sensazioni sono positive”.