Il Mattino – Milik alla Juve, ma Bernardeschi continua a rifiutare Napoli

Ultime notizie calciomercato Napoli con Milik alla Juve, bloccato dal rifiuto di Bernardeschi di vestire la maglia azzurra.

Secondo quanto riferisce Il Mattino ieri è arrivato l’ennesimo rifiuto da parte di Federico Bernardeschi di vestire la maglia azzurra. Ecco perché Arek Milik non si è ancora trasferito alla Juve. Secondo il quotidiano partenopeo i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro ed un calciatore a scelta. Gli azzurri vorrebbero solo l’ex Fiorentina, la Juventus propone Romero che però non convince Gattuso dato che il calciatore ha sempre giocato in una difesa a tre.

Così la prossima squadra di Milik potrebbe essere la Roma che sta tentando l’attaccante polacco. Con il Napoli si potrebbe mettere in piedi un maxi scambio che coinvolgerebbe anche Veretout ed Hysaj.