Il Mattino – Il futuro di Ancelotti è saldo, ecco lo scenario

Poca grinta e poco gioco, ma il futuro di Ancelotti è saldo. Da più parti si invoca un esonero dell’allenatore che mercoledì affronterà il Liverpool.

Anche contro il Milan si è vista una squadra spenta, di testa e di gambe. Un gioco appena accennato quando si è passati al 4-3-3 ma per il resto tanto caos. Lo stesso che aleggia su tutta la società, ma che sembra non investire il futuro di Ancelotti.

Esonero Ancelotti

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino all’orizzonte non ci dovrebbe esserci alcun esonero per il tecnico di Reggiolo. Il futuro di Ancelotti è saldo, si andrà avanti con lui anche in caso di risultato negativo con il Liverpool. Insomma nessun cambio alla guida della squadra, lo staff tecnico resterà questo, con la conferma dei preparatori atletici de le vice Davide Ancelotti. Il momento è critico, ma la rotta non cambia. La società per ora non ha dato alcun segnale di voler effettuare un cambio in panchina, nonostante il quarto posto stia diventando pian piano sempre più complicato da raggiungere.

“Mandatelo via”

Intanto su instagram il profilo del vice presidente della SSC Napoli Edo De Laurentiis è stato preso d’assalto, da tifosi che chiedono di cacciare l’allenatore del Napoli. Ma proprio il futuro di Ancelotti sembra l’unica cosa certa che c’è al momento nel Napoli. Per il resto è come se si navigasse a vista, sul campo la squadra fa fatica a trovare la concentrazione. Contro il Milan si è visto poco o nulla, solo dei calciatori estraniati che non riuscivano a mettere in pratica uno schema. Il gol è arrivato in modo casuale, mentre qualche azione costruita bene non è stata sfruttata al meglio al momento dell’ultimo passaggio. Insomma i problemi ci sono e sono tutti evidenti, qualcosa bisogna fare ma pera ora si resta tutti in silenzio con i tifosi che restano all’oscuro di cosa succederà della loro amata squadra.