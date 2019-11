Luca Marchetti spiega nei dettagli da dove nasce il malumore del Napoli. Ancelotti non è bollito il turnover continuo può aver generato confusione

Come nasce il momento di crisi del Napoli? Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato delle reti SKY, ai microfoni radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli:

“Meglio cambiare modulo o giocatori, per far riprendere il Napoli? Purtroppo il problema ambientale e quello tecnico-tattico non possono essere scissi facilmente.

Il malumore nasce dai risultati ed è evidente che il mister dovrà apporre dei correttivi ad una squadra che sta rendendo molto meno delle aspettative, specie alla luce di ciò che sta facendo l’Inter, considerata anti-Juve al pari del Napoli a inizio stagione.

Manca la cattiveria sotto porta, la capacità di essere cinici“.

Luca Marchetti ha poi aggiunto: “Non ci sono state prestazioni pessime, ma ultimamente non si concretizzano le occasioni create. Il turnover continuo può aver generato confusione. Carlo Ancelotti sente più suo il 4-4-2, è nato con questo modulo, ma è più un risultatista che un giochista. Non si impone per i codici dati alla squadra sugli schemi, semmai è un allenatore che si pone vicino alla squadra. L’errore più grande che può fare, ora, è allontanarsi e avvicinarsi soltanto alla società: se fai così, lo spogliatoio lo perdi. Qualcosa nel lavoro di Ancelotti non è andato per il verso giusto, ma rimane un elemento di garanzia. Detta fuori dai denti, Ancelotti bollito non lo è affatto“.