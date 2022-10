Graziani: “Haaland e Mbappè superstar, Leao può arrivare a quei livelli”

Ciccio Graziani a Radio Sportiva parla dei numeri stratosferici di Haaland: “Lui e Mbappè superstar, Leao può arrivare a quei livelli”.

L’ex calciatore commenta le statistiche di Haaland che con il Manchester City in 12 partite tra Premier League e Champions League ha segnato 19 gol in 959 minuti, praticamente la media di un gol ogni 50 minuti circa. Numeri spaventosi che Graziani commenta in questo modo: “Oramai Haaland e Mbappé sono i nuovi super campioni del calcio mondiale e vanno a chiudere l’epopea rappresentata da Messi e Cristiano Ronaldo. Credo che attualmente solo Leao possa arrivare a quei livelli“.

Graziani ha parlato anche della Juventus che è terza in Champions League con la sola vittoria sul Maccabi Haifa e insegue in Serie A: “Quando c’è la Juventus io non do nulla per scontato, può succedere sempre di tutto“.