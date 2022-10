Di Lorenzo in lizza come Miglior Calciatore della Champions: ecco come votarlo

Di Lorenzo in lotta come Miglior Calciatore della terza giornata della Champions League: ecco come votare il capitano azzurro

Giovanni Di Lorenzo è stato designato dalla UEFA nel quartetto dei migliori calciatori della terza giornata della Champions League. La grande incornata, che ha regalato il momentaneo 1-2 al Napoli, e la prestazione di massima attenzione ha convinto l’organo calcistico europeo ad optare per il capitano azzurro che sta vivendo una stagione di assoluto valore con il Napoli. Già nelle precedenti gare l’ex Matera ed Empoli era stato ad un passo dal goal. E’ riuscito nell’intento invece contro i Lancieri che si sono poi sciolti come neve al sole sotto i colpi del Napoli di Luciano Spalletti.

Di Lorenzo inserito nel quartetto come Miglior Calciatore della terza giornata della Champions League

Per definire Giovanni Di Lorenzo come miglior calciatore serve votare direttamente sul sito dell’UEFA (VOTA QUI). In lizza, con lui, anche il calciatore juventino Angel Di Maria, l’ex attaccante del Milan Andrè Silva (oggi al Lipsia) ed il centrocampista Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Tutti e quattro si sono resi protagonisti di goal e prestazioni sontuose, come nel caso di Di Maria che non è andato a segno ma ha regalato tutti e tre gli assist nel 3-1 della Juve contro il Maccabi Haifa sia a Rabiot, autore di una doppietta, che a Vlahovic. Una bella sfida che il calciatore del Napoli vuole vincere grazie all’aiuto dei propri tifosi che possono votare per farlo vincere. Sui social proprio i tifosi del Napoli, ma non solo, si sono attivati per votare e far votare il capitano del Napoli tra i migliori della settimana di Champions League che ha visto gli azzurri dominare alla Cuijff Arena di Amsterdam.