Infortunio Di Lorenzo: niente paura, pronto per la Cremonese

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo non preoccupa il Napoli, il giocatore pronto a rientrare tra i convocati per le Cremonese.

Secondo le ultime indiscrezioni non ci sono grandi problemi per Di Lorenzo. Il capitano del Napoli oggi si è sottoposto ad esami strumentali per un problema fisico avuto durante Ajax-Napoli. L’esterno di destra è uscito al minuto 84 sostituito da Zanoli ma senza particolari problemi. Ma gli incontri ravvicinati, e gli impegni con la Nazionale, ovviamente possono portare anche a qualche piccolo problema fisico.

Cremonese-Napoli: Infortunio Di Lorenzo, le ultime novità sulle condizioni

Non c’è ancora stata una comunicazione ufficiale da parte del club sulle condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo. Oggi Spalletti riprende gli allenamenti in vista della prossima sfida di Serie A. Ma secondo le indiscrezioni raccolte da Napolipiu, l’infortunio di Di Lorenzo non desta preoccupazioni. Il capitano del Napoli può essere convocato per la sfida con la Cremonese. Ovviamente bisognerà capire se sarà schierato dal primo minuto, dato che c’è necessità di fare turnover visto il tour de force a cui sarà sottoposto il Napoli. Al posto di Di Lorenzo può giocare sia Zanoli ma anche Zerbin.

Buone notizie anche per quanto riguarda Osimhen che ci sarà con la Cremonese, così come ci sarà anche Kvaratskhelia. Il georgiano era uscito con una fasciatura dalla Cruijff Arena ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni, ma anche in questo caso può esserci turnover con Lozano al suo posto ed il rientro di Politano. Sempre in tema turnover, attenzione a Ndombele pronto a partire titolare con la Cremoense al posto di Zielinski, anche lui uscito malconcio per una botta alla caviglia durante la sfida con l’Ajax.