Iannicelli: “Il Napoli si muoverà nel mercato di gennaio: vi svelo tutto”

Iannicelli svela che il Napoli farà delle operazioni nel mercato di gennaio e non resterà fermo

Peppe Iannicelli è sicuro che il Napoli si muoverà nella finestra di mercato di gennaio. Il giornalista napoletano si è espresso ai microfoni di ‘Marte Sport Live-Forza Napoli sempre, o no?’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte ed ha aperto al ruolo che Cristiano Giuntoli avrà nel calciomercato di gennaio: “La Juventus è imbarazzante per il tipo di gioco prodotto? La Juve è implosa. Visto come hanno sofferto anche ieri?! Il gioco del Napoli è tutta un’altra cosa. Più importante il risultato o il gioco? Io sono un ‘risultatista’. Il Napoli non comprerà nessuno, a gennaio, perché sta bene così? Non sono d’accordo con questo ragionamento, la penso diversamente”.

Iannicelli ha poi proseguito: “Un grande squadra deve sempre avere le antenne ben drizzate. Il Napoli non resterà fermo, durante la sosta farà tutte le valutazioni del caso per capire se sia possibile aumentare il numero di opzioni di Luciano Spalletti in qualche posizione. Insomma, ci sarà comunque movimento, ci saranno delle operazioni. Anche solo per comprare in vista del futuro”: conclude il giornalista ed opinionista sportivo, voce abituale di Radio Marte.