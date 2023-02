Giuntoli stava piazzando un colpo clamoroso ma poi è saltato tutto

Cristiano Giuntoli stava per chiudere aveva un altro colpo clamoroso di mercato. La rivelazione dell’agente di Kiwior.

Cristiano Giuntoli è stato il grande protagonista del calciomercato italiano di questa stagione. Il dirigente del Napoli ha dato prova ancora una volta delle sue immense capacità nell’arte della trattativa, portando a casa colpi clamorosi e sorprendenti per l’intera Serie A. La sua squadra è stata rinforzata con acquisti strategici come Kvaratskhelia e Kim, che hanno dimostrato di essere alcune delle stelle più brillanti del campionato.

Ma non è finita qui. A gennaio, Giuntoli ha provato a portare a Napoli un altro gioiellino del calcio emergente: Jakub Kiwior dallo Spezia. Era vicinissimo alla firma, ma alla fine il giovane difensore polacco ha scelto di accettare la proposta dell’Arsenal.

L’agente di Kiwior, Sasha Baranov, ha spiegato ai microfoni di Calciomercato.it le ragioni della scelta: “Tutte le società importanti in Italia, tranne l’Inter, hanno mostrato interesse per Kiwior, tra cui Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli, per la situazione attuale, non aveva bisogno di cambiare la squadra a gennaio, ma voleva portare il discorso all’estate. La Juventus ha subito una battuta d’arresto e il Milan ha aspettato troppo, lasciando che le squadre di Premier prendessero il sopravvento“.

Giuntoli non ha perso la sua abilità di far parlare di sé e di far tremare la Serie A con le sue mosse a sorpresa sul mercato. Siamo certi che, con la sua esperienza e la sua determinazione, riuscirà a portare a Napoli altre stelle del calcio in futuro.