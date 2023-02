Renica preoccupato: “Kvara distratto: spero che non sia per un motivo”

Alessandro Renica è preoccupato dal fatto che Kvara è distratto e spera che non sia per un motivo legato alle voci di mercato

Alessandro Renica ha notato una sorta di distrazione di Khvicha Kvaratskhelia nelle ultime partite. L’ex calciatore e difensore azzurro ha espresso questa preoccupazione nel corso di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, trasmissione prodotta da Nexting ed in onda sulle frequenze di Napflix. Renica parla innanzitutto dello stato di forma dei partenopei: “Vale la pena vincere nel modo in cui ha fatto la Juventus in questi anni? Hai vinto sul campo senza, però lo hai fatto senza potertelo permettere. La Juventus ne ha fatte di grosse: vedremo cosa diranno le sentenze… Ma le vittorie te le devi meritare giocando pulito, questo è certo”.

La preoccupazione di Renica è che Kvara stia pensando alle voci di mercato

L’ex calciatore si sofferma poi su Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano del Napoli di Luciano Spalletti: “C’è da dire che Kvara è partito in maniera impressionante, poi ha avuto un calo. Ufficialmente è stato male ma lo vedo un po’ distratto. Non vorrei che fosse per via delle voci di mercato…” ha concluso l’ex difensore azzurro, in merito allo stato di forma del numero settantasette della formazione partenopea.