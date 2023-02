Kvaratskhelia, svelati i due giocatori del Napoli che considera “migliori amici”

Kvaratskhelia ha legato moltissimo con tutti i calciatori del Napoli, ma con due di loro il rapporto è da migliori amici.

Kvaratskhelia è una delle stelle più luminose di questo Napoli. Sin dal suo arrivo in azzurro, ha dimostrato di avere classe e qualità umane. Kakha Dzebuadze, giornalista georgiano, ha partecipato a “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale.

“Kvaramania? Ha avuto un ruolo rivoluzionario sia in Georgia che a Napoli. I georgiani spesso vengono a Napoli per seguire Kvicha, siamo due popoli uniti dal sogno di vincere lo scudetto e lui gioca un ruolo importante per questa squadra. È iniziato come una Kvaramania e si è trasformato in Napolimania: questo è il calcio più bello degli ultimi anni. Mi sento molto fortunato ad assistere a questo Napoli, sarà qualcosa da raccontare ai miei figli e nipoti. Kvaradona? Non so come sia nato, ma per diventare come Maradona, Kvara deve portare gioia al Napoli vincendo tornei importanti. Senza questo, è un buon giocatore, ma per essere un Maradona 2.0 è fondamentale vincere titoli importanti. Kvara come Best? Anche in Georgia dicono così, ma questi paragoni non servono a niente. Kvara è Kvara e deve scrivere la sua storia. Kvara ha bisogno di serenità, deve giocare come sa fare. Dopo la partita contro l’Inter si è parlato del fatto che non fosse più lo stesso, ma dopo la sua eccellente prestazione contro la Juve, è diventato un fuoriclasse. Quella è stata una partita storica, passeranno anni e tutti si ricorderanno del 5-1 in cui Kvara ha giocato un ruolo centrale”.

“Osimhen? Tutti lo amano in Georgia, spero che un giorno possa visitare il nostro paese. Il duo è fantastico, possono fare grandi cose, anche in Champions League. In Italia, questa squadra ha dimostrato di essere al top e di non avere rivali. Può diventare uno dei migliori giocatori del mondo? Sì, può farlo, anche grazie al suo allenatore così capace come Spalletti: se guardiamo come è migliorato da luglio ad oggi”.

Infine, la curiosa rivelazione: “I migliori amici di Kvara sono Osimhen e Elmas, ha un bel rapporto con loro. Il fratello di Kvara gioca molto bene e gli allenatori dicono che potrebbe seguire le sue orme”.