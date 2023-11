Giuffredi: “Politano vuole chiudere la carriera a Napoli. Gaetano in cerca di continuità, può salutare”

L’agente di Matteo Politano e Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, si è soffermato sul futuro dei suoi assistiti con la maglia del Napoli.

Nell’ultima intervista rilasciata alla trasmissione “Delietta Gol” su Prima Tv e TV Luna 83, l’agente Mario Giuffredi ha fornito interessanti dettagli sul futuro dei suoi assistiti, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, con la maglia del Napoli.

Secondo Giuffredi, Politano sta mostrando un notevole impegno sin dal ritiro precampionato, suscitando così la possibilità di un rinnovo contrattuale. L’agente ha rivelato: “Politano ha espresso il suo desiderio al presidente De Laurentiis di concludere la sua carriera a Napoli, soprattutto considerando la sua probabile decisione di stabilirsi nella città partenopea. Il presidente ha accolto con favore questa prospettiva e si è dichiarato disponibile a discutere del rinnovo contrattuale. Penso che affronteremo presto questo argomento, anche se al momento non ne abbiamo ancora parlato.”

Successivamente, Giuffredi ha affrontato la situazione di Gianluca Gaetano, sottolineando la necessità di continuità per il giovane talento. Ha dichiarato: “Se Gaetano non troverà continuità entro dicembre o gennaio, potremmo valutare la possibilità di una sua partenza. È giunto il momento che anche lui trovi la sua strada. Pur ritenendo Gaetano un fuoriclasse con notevoli capacità, è essenziale giocare con regolarità. Per capire il vero valore di un calciatore, è necessario vederlo in campo, valutare se è pronto per affrontare partite cruciali e giocare nel Napoli. Mettere in campo un giovane richiede le giuste qualità e competenze.”