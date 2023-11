Un impianto praticamente sold-out per spingere il Napoli alla vittoria contro l’Empoli

Folla record al Maradona per Napoli vs Empoli in programma domenica alle ore 12.30: quasi esauriti gli ultimi biglietti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La corsa all’acquisto dei biglietti per la partita Napoli-Empoli, in programma il 12 novembre 2023 alle 12:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, è in pieno fermento. L’entusiasmo dei tifosi azzurri ha reso praticamente sold-out l’impianto, con solo pochi biglietti disponibili per i settori Distinti inferiori e Tribune.

Secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli e dall’aggiornamento delle 13:20, i prezzi dei biglietti variano a seconda del settore di appartenenza. Ecco i dettagli:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera Curve Inferiori 14 € 20 € Curve Superiori 30 € 35 € Distinti Inferiori 40 € 45 € Distinti Superiori 50 € 60 € Tribuna Nisida 65 € 75 € Tribuna Posillipo 90 € 100 €

La vendita libera prosegue online, con due fasi di acquisto. Nella fase 1, il titolo di ingresso sarà caricato digitalmente sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card). Nella fase 2, sarà possibile l’acquisto tramite Passbook, con il caricamento del titolo sul proprio wallet, senza necessità di possedere la Fidelity Card.

Chi preferisce l’acquisto presso un punto vendita avrà anch’esso due fasi a disposizione. Nella fase 1, il titolo sarà caricato sulla Fidelity Card in formato digitale. Nella fase 2, il biglietto sarà emesso in formato cartaceo, stampa termica, senza richiedere la Fidelity Card.

Importante: non sarà consentito il cambio dell’utilizzatore in nessun caso.

Per coloro che optano per l’acquisto di titoli digitali caricati sulla Fidelity Card, sarà necessario presentare, all’ingresso allo stadio, la propria Fidelity Card, il tagliando/segnaposto ricevuto via mail o presso il punto vendita, e un documento di riconoscimento valido. Si sottolinea che il tagliando/segnaposto non costituisce un valido titolo di accesso allo stadio, ma sarà possibile stamparlo anche successivamente tramite il link: https://sport.ticketone.it/post-order.