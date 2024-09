Il gesto dei tifosi del Napoli per Gigi Riva che ha sorpreso tutti: la reazione del figlio Nicola

Il figlio di Gigi Riva parla del gesto dei tifosi del Napoli per suo padre: un omaggio che ha unito le due tifoserie, commovendo la famiglia.

In un calcio che spesso divide, ci sono gesti che riescono a unire, superando le rivalità. È il caso di quello che è successo nel giorno di Cagliari-Napoli, una partita tradizionalmente segnata da una forte rivalità.

I tifosi del Napoli, però, hanno voluto rendere omaggio a Gigi Riva, simbolo eterno del Cagliari, appendendo una sciarpa azzurra nella cappella dove riposa “Rombo di Tuono“. Un gesto che ha commosso la famiglia Riva e, in particolare, suo figlio Nicola, che ha voluto condividere la sua emozione con i tifosi.

Gigi Riva sarebbe stato orgoglioso di questo gesto dei tifosi del Napoli

In un’intervista a CN24 TV, Nicola Riva ha parlato del legame speciale tra suo padre e la città di Napoli, nonostante le due squadre si siano sempre affrontate da avversarie. Nicola ha raccontato come suo padre ricevesse applausi ogni volta che giocava al San Paolo, un segno di rispetto reciproco tra tifoserie.

“Papà ha sempre avuto un affetto particolare per Napoli, anche se giocava contro. Quando lasciava il campo al San Paolo, veniva sempre applaudito. Vedere che oggi i tifosi del Napoli lo hanno omaggiato, accanto a Maradona, è qualcosa di straordinario. Sono gesti che vanno oltre il calcio. Papà sarebbe stato pieno di orgoglio e felicità.”

Nicola ha poi raccontato di aver trovato una sciarpa del Napoli appesa alla cappella di suo padre, un gesto che lo ha sorpreso e toccato profondamente. “Ho trovato una sciarpa del Napoli sulla tomba di papà. Mi ha fatto un enorme piacere, è stato un bellissimo segno di rispetto.”

Un calcio che non c’è più

Nel ricordare suo padre, Nicola ha espresso anche un pensiero nostalgico sul calcio moderno. Gigi Riva, uomo di valori e fedeltà alla maglia, aveva scelto il Cagliari rinunciando a offerte più lucrative, ma oggi, come sostiene Nicola, i calciatori fanno scelte molto diverse.

“Papà diceva sempre che il calcio di oggi non era più quello che amava. Oggi si fanno scelte per convenienza, non più per passione. Lui ha rinunciato a tanto, ma in cambio ha ricevuto amore e affetto da tutti i sardi e dagli italiani.”

La rivalità tra Cagliari e Napoli vista da Nicola Riva

Nicola Riva non ha mai condiviso appieno la rivalità tra Cagliari e Napoli. Da tifoso di Maradona, ha sempre vissuto il calcio con passione, ma senza odio.

“Non mi piace la rivalità, non è il calcio che mi ha insegnato papà. Ho sempre ammirato Maradona, tanto che papà mi fece avere la sua maglia. Il calcio dovrebbe essere vissuto così: passione, rispetto e un po’ di sano sfottò, ma senza violenza.”

Pronostico per Cagliari-Napoli

Nicola Riva si è lasciato andare anche a un commento sulla partita: “Un pareggio sarebbe accettabile, ma spero che sia una bella partita. L’importante è che vinca il migliore e che i tifosi si rispettino, come avrebbe voluto papà.”